Un barbat care planuia un atac identic cu cel de la Berlin, arestat in Ucraina. Suspectul era urmarit si pentru doua crime

Politistii au anuntat ca barbatul ar fi ucis o femeie si pe fiica sa intr-un sat din regiunea Odesa, a incendiat doua case si a furat un camion.

Suspectul s-a ascuns intr-o casa parasita pana cand politistii i-au dat de urma. Oamenii legii au fost alertati de un amic al suspectului, care a sunat la politie si a spus ca barbatul avea de gand sa intre cu camionul intr-o multime asa cum a facut si atacatorul de la Berlin.

Mai mult, o purtatoare de cuvant a politiei ucrainene a spus ca barbatul ar fi strigat catre politisti ca "Odesa va plange, voi intra in oras cu camionul."

Atacul din capitala germana a lasat in urma 12 victime si 56 de raniti. Un incident similar, la Nisa, in Franta, a ucis in vara lui 2016 86 de oameni si a ranit 400. Capitalele europene au luat masuri de securitate sporite cu ocazia evenimentelor de Anul Nou, au ridicat bariere de beton si au marit numarul politistilor dupa atacul de la Berlin.

Si autoritatile de la New York au anuntat ca vor lua masuri de securitate pentru a proteja populatia de un eventual atac terorist.