Un barbat din Romania a dat lovitura cu o afacere la care nu s-au gandit multi: „Vrei sa fii milionar? Se vand foarte rapid”

Agricultorul din Alba a investit 36.000 de euro într-o cultură de aluni, iar fructele pe care le scoate de pe plantaţia de 6 hectare le vinde fără probleme lanţurilor de supermarketuri, informează ziarulunirea.ro.

Bogdan Sandu Ciprian susţine că producţia de pe un hectar îi aduce un profit de 8.000 de euro. Omul vrea să-şi dezvolte afacerea.

„Am aluni pe o suprafaţă de şase hectare şi mă voi extinde pe încă patru. Afacerea am început-o de cinci ani. Plantarea se face toamna sau primăvara, alunul se cumpără cu 15-20 lei firul.

Eu am mizat pe o plantaţie intensivă de aluni, iar per hectar a fost necesară o investiţie de circa 6.000 de euro, fără teren. Cu arat, discuit, frezat, făcut găuri, plantat, pus îngrăşăminte de animale, absolut tot ce este necesar. După patru ani începe să facă alune, iar cu producţia din al şaselea an îţi scoţi investiţia”, a spus Bogdan Ciprian.

Bogdan Ciprian a povestit că nu erau mulţi cultivatori de alune în România, în urmă cu câţiva ani, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a mizat pe acest business.

„Întreţinerea în anii în care nu e pe rod nu este mare. Kilogramul de alune se vinde, în medie, la 20 de lei, dar poate ajunge şi la 10 euro. Este una dintre cele mai profitabile afaceri în agricultură, dar în timp. Începutul e foarte greu, în toate domeniile, şi întreţinerea plantaţiei la fel. Primii cinci ani ai plantaţiei sunt foarte grei pentru că nu câştigi foarte mult, dar investeşti', a mai spus Bogdan Ciprian.

„Alunele se vând foarte rapid, sunt băgate la bursă. Câte ai, atâtea vinzi. Turcii fac preţul, fiind cei mai mari producători, iar în Italia soiul pe care îl am eu îl cumpără direct”, a spus Bogdan Ciprian, în vârstă de 40 de ani.