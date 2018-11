Un barbat din Romania care a gasit ieri in dulapul vechi pe care l-a cumparat 95 de mii de euro, a primit astazi o recompensa -VIDEO

Samuel STANICI: "Am luat cutia, am pus-o pe pat. Nu m-am grabit chiar atunci s-o deschid ca, cine stie ce era. Cand am deschis-o, am desfacut elasticul, am vazut banii."

Samuel, care locuieste in satul Bichigi din Timis, a comandat online acest dulap de la un barbat din Arad. A pornit apoi la drum. La destinatie, doar s-a asigurat ca mobila este in stare buna, usile functioneaza si a plecat. Ajuns acasa, a inceput sa stearga praful si a descoperit pe un raft, in spatele unei usi, cutia metalica.

Samuel STANICI: "Marea mirare a fost ca erau multi. Ca daca erau putini nu era asa stres. Dar cand am vazut ca s-a ajuns la suma de 95 de mii, totusi a fost stres pentru noi."

Adela STANICI: “Pentru moment am crezut ca nu-i real. Nici un moment nu ne-am gandit sa-i retinem. Stiam ca nu-s banii nostri, nu ne apartin si nu poti sa te bucuri de un lucru ce nu este al tau.”

Samuel l-a contactat pe barbatul de la care a cumparat dulapul, insa nici acesta nu stia nimic despre cei 95 de mii de euro. In cele din urma, cazul a fost deslusit - banii au fost lasati mostenire.

Samuel STANICI: “Am aflat ca mobila a fost a tatalui sau care a decedat cu doua saptamani in urma, a facut infarct.”

Pentru ca a fost cinstit, cumparatorul a fost rasplatit cu 9500 de euro. Presa straina a preluat cazul barbatului, iar gestul sau a fost laudat de comentatori. Potrivit legii, orice bun strain insusit fara drept este considerat fapta penala.