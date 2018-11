Un barbat fara adapost a devenit erou in Melbourne, dupa ce in timpul atacului a folosit un carucior de cumparaturi pentru a-l lovi pe agresor, care voia sa raneasca cu un cutit doi politisti- VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse in timpul atacului terorist din 9 noiembrie, in orasul Melbourne. In filmulet poate fi vazut agresorul, cu un cutit in mana, care lupta cu doi politisti, dar si un barbat, imbracat in negru, care a incercat de mai multe ori sa loveasca individul cu un carucior de cumparaturi.

Barbatul este Michael Rogers, un om al strazii, care a uimit o tara intreaga pentru curajul de care a dat dovada. El a fost supranumit “Eroul din Melbourne”. Jurnalistii unui post local de televiziune l-au gasit mai tarziu dormind pe o banca intr-un parc. Eroul a povestit cum s-a intamplat totul.

Michael ROGERS, OM AL STRAZII IN MELBOURNE: “Am vazut caruciorul intr-o parte, l-am luat si l-am impins spre el. L-am lovit, dar nu l-am doborat.”

O organizatie caritabila din Melbourne a initiat o campanie prin care incearca sa stranga bani, pentru a-i schimba viata barbatului de 46 de ani. In mai putin de 24 de ore, oamenii au donat in jur de 72 de mii de dolari. Initiatorii campaniei spun ca donatiile au depasit asteptarile.

Atacul terorist din orasul australian s-a produs vineri, cand un individ in varsta de 30 de ani a incendiat o masina si a injunghiat trei persoane. Una dintre acestea a murit la scurt timp dupa atac.