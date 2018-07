Un barbat, grav ranit dupa ce o bucata de beton desprinsa dintr-o cladire care se ruina a cazut peste el. Acesta a fost transportat la spital si se afla in stare grava - VIDEO

Ieri dimineata in jurul orei 10 o companie de renovare a inceput demolarea unei constructii cu 12 etaje din Miami. Rezidentii care se aflau in apropiere au fost avertizati sa-si acopere fata si nasul din cauza prafului, insa ceva nu a mers cum trebuie. O parte a constructiei s-a prabusit peste strada. Un angajat al companiei de constructie in varsta de 46 de ani a fost lovit de o bucata de beton care s-a rupt din constructie in momentul prabusirii.

“Noi eram in strada si bucata de beton l-a lovit in piept aruncandu-l la un metru si jumatate.”

Barbatul a fost transportat la spital in stare grava. Acesta s-a dovedit a fi un manager de proiect al companiei de constructie care s-a ocupat de daramarea cladirii. Detinatorul companiei de renovari a declarat ca imobilul trebuia sa fie demolat pe bucati saptamana aceasta dar s-a prabusit cu totul pe neasteptate. De vina ar fi cativa muncitori care au indepartat mai multe parti din structura constructiei.

El a mai adaugat ca in opinia sa, a fost o demolare prost palnificata. Politistii care la moment investigheaza cazul, au spus ca firma detinea permis de demolare, dar nu si permis de implozie. Cladirea cu 12 etaje a fost distrusa pentru a se construi un bloc rezidential pe acelasi loc.