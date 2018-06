Un barbat, retinut si audiat timp de doua ore pe aeroportul din Singapore: seamana atat de bine cu liderul nord-coreean, incat politistii au crezut ca e Kim Jong-un - VIDEO

Imbracat in haine asemanatoare cu cele pe care le poarta Kim Jong-Un, frezat la fel si purtand ochelari identici cu cei ai liderului de la Phenian, Howard X i-a dus in eroare pe politistii de frontiera din Singapore. Acestia au crezut ca liderul nord-coreean a intrat in tara cu o identitate falsa, asa ca de pe aeroport, barbatul a fost retinut si chestionat pret de cateva ore.

Intr-un final, Howard a fost eliberat, insa avertizat sa se tina cat mai departe de locurile in care se va desfasura summit-ul. Vestea l-a intristat pe acesta, deoarece el venise la Singapore anume cu acest scop. Howard, care s-a nascut la Melbourne, intentiona sa se plimbe prin multime cu un amic de-al sau, care este sosia lui Donald Trump, lucru pe care cei doi l-au mai facut anterior la Hong-Kong. Acum se pare ca planurile lor au fost date peste cap.

HOWARD-X, SOSIA LUI KIM JONG-UN: “M-am gandit ca de asta depinde cariera mea, asa ca trebuia neaparat sa vin aici ca sa mai dezghet un pic atmosfera.”

Tanarul spune ca si-a dat seama de asemanarea lui izbitoare cu Kim Jong-Un, inca in 2014, iar de atunci a lucrat asupra fizicului si miscarilor sale, asa incat sa semene si mai mult cu liderul de la Phenian. Vrea sa castige niste bani din asta, spune el. Totusi, stiindu-i temperamentul lui Kim Jong-Un, recunoaste ca trebuie sa fie precaut.

HOWARD-X, SOSIA LUI KIM JONG-UN: “Cand ai mei au aflat ca vreau sa fac asta, li s-a parut amuzant, dar mi-au zis sa am grija. Cred ca mama mi-a asigurat viata, ca in cazul in care sunt omorat, sa faca ceva bani.”

Una dintre cele mai spectaculoase aparitii ale lui Howard-X a fost cea de la jocurile olimpice de iarna din Coreea de Sud, de unde adevaratul Kim Jong-Un a lipsit, trimitand o delegatie in locul sau.

Summitul dintre SUA si Correa de Nord, care va avea loc pe 12 iunie in Singapore a fost anulat de Trump in luna mai dupa ce a acuzat regimul de la Phenian de furie extraordinara si ostilitate deschisa. Apoi, liderul de la Casa Alba s-a razgandit si a anuntat ca summitul ramane valabil.