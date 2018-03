Un barbat s-a impuscat in fata Casei Albe. Secret Service: ”Exista o singura victima”

”Personalul Secret Service a luat la cunoştinţă că o persoană s-ar fi împuşcat singură lângă bariera din partea de nord a Casei Albe”, este mesajul postat pe Twitter de Secret Sevice.

Preşedintele Donald Trump şi soţia lui Melania se află, în acest week-end, la reşedinţa lui din Mar-a-Lago din Florida. Cei doi urmează să se întoarcă la Casa Albă în cursul zilei de duminică.

“Am fost înştiinţaţi în legătură cu incidentul”, a declarat secretarul adjunct cu presa, Hogan Gidley. “Preşedintele a fost informat. Vă rog să vă adresaţi Secret Service pentru mai multe informaţii”.

Secret Service a publicat o actualizare a situaţiei după câteva momente: “Nu au fost raportate alte persoane rănite în legătură cu incidentul”.

Cathy Milhoan, purtătorul de cuvânt al Secret Service, a spus că incidentul a avut loc lângă gardul din partea de nord, victima a suferit o singură rană şi personalul Secret Service nu a tras niciun foc.

Nu au fost furnizate deloc informaţii despre starea victimei, bărbatul fiind preluat de un echipaj medical.

Agenţia a menţionat că traficul pietonal şi autol din jurul Casei Albe a fost afectat de incident.

Incidentele survenite în apropierea Casei Albe nu sunt rare. Cel mai recent a fost pe 23 februarie, când un individ a pătruns cu un vehicul într-o barieră de protecţie, fără să reuşească să treacă mai departe.

