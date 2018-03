Un barbat si-a omorat iubita in bataie, in plina strada. Orbit de gelozie, individul a lovit-o cu picioarele pana a doborat-o la pamant. Intreaga scena, filmata de o camera de supraveghere - VIDEO

Tragedia s-a produs aseara intr-un oras din Daghestan. Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum individul o scoate pe femeie din taxiul in care cei doi se aflau, o doboara la pamant si o loveste cu picioarele in cap. De parca nimic nu s-ar intamplat, taximetristul urca la volan si pleaca fara a interveni, in timp ce femeia este batuta cu bestialitate.

Dupa ce ii mai trage cateva picioare, barbatul o lasa zacand pe victima in mijlocul drumului si dispare din cadru. Revine insa peste cateva secunde cu un bolovan imens in maini. Femeia pare sa se miste, semn ca inca mai era in viata.

Cand vede asta, agresorul arunca de sus bucata mare de piatra, direct in capul victimei. Lovitura a fost atat de puternica, incat si piatra s-a facut bucati. Potrivit politiei, conflictul s-a iscat din cauza ca agresorul a surprins-o pe iubita sa in varsta de 32 de ani cum discuta cu un vecin.

Dupa ce i-a facut scandal acasa, el a urcat-o intr-un taxi si a continuat sa o agreseze. Taximetristul i-a dat afara din masina, asa ca barbatul si-a terminat treaba in strada. Desi pe alaturi au trecut si alte automobile, soferii carora puteau sa-l opreasca, nimeni nu a intervenit. Individul a fost retinut si este cercetat acum pentru omor intentionat.