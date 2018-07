Un barbat urcat baut la volan a provocat o tragedie pe o strada din Rusia: a lovit cu masina un automobil, iar apoi a dat peste o familie cu un copil - VIDEO

Accidentul s-a produs in orasul Habarovsk. Un barbat care conducea in stare de ebrietate a pierdut la un moment dat controlul volanului. A lovit un alt autoturism, iar apoi a dat peste o familie cu un copil, care statea langa un magazin. Cand a vazut ca masina zboara, practic, in directia lor, barbatul a reusit sa-si acopere micutul, iar astfel l-a salvat. El, insa, a fost grav ranit si a murit pe loc. Sotia acestuia si copilul au fost transportati la spital, iar soferul care s-ar face vinovat de accident a fost retinut.