Un barbatul din Saratov, suparat ca angajatele dispeceratului unei firme de taxi i-au vorbit urat la telefon, a decis sa se razbune. Insa a dat buzna in biroul altei companii si le-a luat la pumni pe doua femei

Incidentul a fost filmat de o camera instalata in biroul unde s-a produs totul. Din imagini se vede cum barbatul intra in incapere, ii trage un pumn in fata unei femei care statea in usa si o doboara jos. Ulterior, merge spre alta, careia ii face la fel.

Barbatul a incurcat firmele de taxi, scrie presa rusa, si le-a batut pe angajatele companiei concurente. Acum individul este cautat de politie pentru a fi tras la raspundere.