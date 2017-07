Un bloc de 4 etaje s-a prabusit in sudul Italiei. Doua familii ar putea fi prinse sub daramaturi. FOTO/VIDEO

O cladire cu patru etaje s-a prabusit vineri dimineata, in jurul orei locale 6:20, in Torre Annunziata, pe strada Rampa Nunziante. Primele informatii de la pompieri arata ca etajele 3 si 4 au cazut complet, iar doua familii – in total 8 persoane, inclusiv copii – ar putea fi prinse sub daramaturi. Primele doua etaje nu erau locuite temporar, fiind in renovare

Si traficul feroviar a fost oprit, deoarece bucati din cladire au ajuns pe sinele de cale ferata din imediata apropiere. Localnicii spun ca in zona era un santier, iar vibratiile de la lucrari, combinate cu cele produse de trenurile care trec la cativa pasi de cladire, ar fi putut cauza tragedia.

Salvatorii incearca acum sa gaseasca posibilii supravietuitori, insa operatiunile sunt extrem de dificile din cauza accesului complicat la cladire.