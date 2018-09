Un Boeing cu 170 de oameni la bord s-a prabusit langa Soci, dupa ce a ratat aterizarea: oamenii au iesit pe geamuri din avionul care ardea - VIDEO

“Ne-am prabusit, dar totul e bine.”

Conform primelor informatii, avionul companiei ruse Utair, care transporta 166 de pasageri si sase membri ai echipajului, a alunecat de pe pista intr-un rau la aterizare, o aripa i-a fost deteriorata si a luat foc. Echipele de interventie au reusit sa evacueze pasagerii si echipajul, dupa ce oamenii au sarit in apa ca sa isi salveze vietile.

Accidentul s-a produs in statiunea ruseasca de la Marea Neagra Soci, iar pasagerii au iesit prin geamurile spartedirect pe aripi le aeronavei. Un angajat al aeroportului, care a ajutat la operatiunile de salvare, a murit la fata locului, in urma unui stop cardiac.

Avionul a avut doua incercari de aterizare, din cauza vantului puternic si a ploii care impiedica vizibilitatea.

“Avionul a intrat pe pista, apoi au anuntat ca aterizarea nu poate fi efectuata, si avionul si-a luat din nou zborul.”

Autoritatile ruse au confirmat faptul ca 18 persoane au fost ranite in timpul actiunilor de salvare, chiar cand avionul era in flacari.

Cel putin 4 persoane au fost spitalizate din cauza arsurilor, iar o alta are coloana rupta.Pasagerii au declarat ca jgheaburile gonflabile de urgenta, care se extind de la avion la sol, nu s-au umflat imediat in timpul evacuarii, astfel ca au fost fortati sa sara din avionul care ardea. Aeronava Boeing 737 decolase din Moscova in noaptea de sambata si urma sa aterizeze la Soci.