Un britanic sustine ca a murit de 27 de ori intr-o singura zi, dar a fost salvat de medici de fiecare data. Cum s-a intamplat

Conform The Mirror, barbatul a trait aceasta experienta dupa ce s-a prabusit la pamant, in timpul unei partide de fotbal, in urma unui atac de inima.

El a fost dus de urgenta la spital, ulterior a mai avut 26 de astfel de atacuri. Ray spune ca le datoreaza viata celor care au facut parte din echipa de cardiologie de la Worcestershire Royal Hospital.

"Mi-au spus ca nu au auzit niciodata de cineva care sa fi murit de atatea ori si ca singurul motiv pentru care mai sunt in viata este datorita lor. Cei din spital au fost geniali si le datorez totul." a spus barbatul pentru The Sun.

Ray este de mult timp membru al clubului Hartshill Strollers, care organizeaza meciuri de fotbal pentru persoane care au peste 50, 60, 70 si chiar 80 de ani. El spune ca a simtit o durere in piept, insa a crezut ca este doar deshidratat si a baut ceva inainte sa inceapa meciul.

Insa cateva momente mai tarziu s-a prabusit pe gazon, iar o asistenta care se afla acolo in afara serviciului a cerut ajutorul paramedicilor la telefon.

Medicii spun acum ca Ray si-ar fi pierdut 20 % din functiile inimii, in urma aceste experiente grele prin care a trecut, astfel ca acum trebuie sa fie mai atent la efortul fizic.