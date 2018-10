Un bulgar a fost retinut aseara de fortele de ordine din Germania, fiind suspectat de asasinatul jurnalistei Viktoria Marinova. Oamenii legii spun ca ADN-ul acestuia conincide suta la suta cu cel descoperit in locul in care a fost ucisa victima - VIDEO

Un bulgar a fost retinut aseara de fortele de ordine din Germania, fiind suspectat de asasinatul jurnalistei Viktoria Marinova in orasul Ruse. Oamenii legii spun ca ADN-ul acestuia conincide suta la suta cu cel descoperit in locul in care a fost ucisa victima. Cetateanul ucrainean, cu cetatenie roamana a fost eliberat din detentie, dupa ce s-a stabilit ca in momentul producerii crimei, el se afla in alta parte.