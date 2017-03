Un roman trebuie sa plateasca o suma uriasa dupa ce a jignit un politist pe Facebook. Ce a putut posta pe pagina sa

Un barbat din Intorsura Buzaului a fost sanctionat dupa ce a publicat mesaje jignitoare la adresa politistului care i-ar fi luat copilul din custodie in vara anului trecut. Barbatul sustine ca politistul a intrat in mod abuziv in locuinta sa si s-a folosit de forta atunci cand i-a luat copilul bolnav din casa: "cum sa vii pe terenul meu abuziv si in mod fraudulos sa furi-sustragi cu forta pe un copil minor bolnav din locuinta mea ma imbecilule si dobitocule care esti, penalistule”, a fost mesajul publicat de barbat pe Facebook, potrivit Legal-Land.ro.

Barbatul a continuat seria mesajele la adresa oamenilor legii, pe care ii acuza ca au comis un abuz grav in ceea ce-l priveste: „Penalisti, Criminali si mari infractori asta reprezinta la greu acesti boi mizerabili infecti – gasca – ceata infecta marsava nenorocita mafiota si interlopa", iar o ora mai tarziu scrie un alt comentariu: „calaii marsavi infecti imbracati in haina jerpelita a statului care la comanda clara, marsava, infecta mafiota satanista savarsesc, infaptuiesc si comit la gramada faptele penale deosebit de grave – mari penalisti criminali – infractori, hoti, marsavi infecti”, scrie aceeasi sursa.

Instanta nu i-a dat dreptate barbatului, ci a considerat ca reactia sa de pe reteaua de socializare a afectat imaginea politistului: "paratul a utilizat si expresii jignitoare, de natura a-l discredita pe reclamant, atingerea adusa onoarei sale urmand a fi apreciata din punctul de vedere al cetateanului obisnuit inzestrat cu o sensibilitate medie" au decis magistratii, invocand jurisprudenta CEDO.

Judecatoria din Intorsura Buzaului a hotarat ca buzoianul sa-i plateasca politistului despagubiri civile in valoare de 15.000 de roni (mai putin decat ceruse politistul initial) si a dispus dezactivarea contului de Facebook. In plus, acesta trebuie sa plateasca suma de 120 de roni cu titlul de cheltuieli de judecata. Omul a incercat sa apeleze la o varianta mai ieftina - sa isi ceara scuze in mod public in 3 cotidiene de circulatie nationala – dar instanta a respins solicitarea sa in februarie.