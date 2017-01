Un caine a murit inghetat dupa ce stapanii l-au abandonat in fata unui aeroport, pentru ca nu l-au putut lua in avion

Oksana si Alexander Urusov, din Rusia, l-au luat pe cainele Tori cu ei la aroportul din Koltsovo pentru a pleca in Germania, insa nu au avut actele complete pentru calatoria lui, astfel ca au decis sa-l lase in ger, in afara aeroportului. Tori a fost gasit mort trei zile mai tarziu, intr-o zona nefolosita din aeroport, scrie Siberian Times.

Cuplul a anuntat disparitia cainelui la 3 zile dupa sosirea in Hamburg dupa ce copiii lor, care stateau acolo cu bunica, s-au plans de absenta animalului.

Dmitry Tyukhtin, purtator de cuvant al aeroportului rus, a criticat decizia stapanilor, care nu au cerut ajutor angajatilor pentru a rezolva situatia cainelui.

O petitie a fost lansata online pentru ca cei doi sa fie adusi in fata justitiei. Peste 7.000 de oameni au semnat-o.