Un caine a supravietuit, in urma incendiilor din Grecia. "Arata ca un covor ars", au spus salvatorii, care l-au gasit - VIDEO

“Unde esti scumpete? Haide, vino! Buna!”

Catelul, care are patru ani, a devenit faimos in Grecia fiind numit “Cainele din cuptor”. El a fost gasit in orasul Mati, localitate care a ars devinitiv in urma incendiilor. Unul dintre voluntari a spus ca catelul era in stare de soc, maraia si musca.

Acum animalul de rasa poodle-cross a se afla in grija unei voluntare, pana cand i se va găsi un stapan definitiv. Incendiile din Grecia au luat viata a 91 de oameni. Alte 25 de persoane sunt date disparute.