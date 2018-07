Un caine din statul Arizona a devenit erou dupa ce si-a salvat stapana. Femeia era la un pas de a fi atacata de un sarpe veninos, dar animalul i-a sarit imediat in aparare - VIDEO

Paula GODWIN: “Mergeam pe drum si nu am observat sarpele care era chiar langa piciorul meu. Todd, ca si orice caine, era foarte curios sa vada ce era aceea. A sarit peste sarpe si, in acel moment, a fost muscat de acesta. El m-a salvat de la muscatura de sarpe si astfel a devenit eroul meu.”

Totul s-a intamplat intr-un oras din statul american Arizona. Femeia in varsta de 44 de ani a iesit, in una din zilele sale libere, la o plimbare cu Todd, cainele ei care are doar sase luni.

Femeia nu a observat ca pe drum un sarpe cu clopotei se afla chiar langa piciorul ei, gata sa o muste. Cainele, insa, i-a sarit in fata, vrand, parca sa se joace cu sarpele si in felul acesta a salvat viata stapanei sale. El, insa, a fost muscat de bot.

Stapana l-a transportat la un spital veterinar in mai putin de zece minute, iar acolo I-a fost administrat un antidot. Dupa 12 ore, Todd a fost externat, iar acum se recupereaza acasa.

Femeia a pornit acum o campanie prin care va colecta in jur de 500 de dolari. Acesti bani vor fi folositi pentru a ajuta oamenii din regiune care au caini la fel de curajosi ce vor avea nevoie de tratament anti-venin. Sarpele cu clopotei este foarte veninos, iar muscatura acestuia este letala.