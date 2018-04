Un camion care transporta elefanti s-a rasturnat in Spania. Un animal a murit - FOTO si VIDEO

Cauzele exacte care au dus la producerea accidentului care a avut loc în sud-estul provinciei spaniole Albacete nu sunt deocamdată clare, au notat autorităţile pe Twitter.

Directorul departamentului guvernamental pentru trafic, Gregorio Serrano, a precizat că, potrivit primelor informaţii, autovehiculul s-ar fi răsturnat în timp ce efectua o manevră de depăşire.

În imaginile publicate pe internet pot fi văzuţi trei elefanţi care blochează circulaţia pe o şosea din Pozo Canada, în timp ce trupul unui alt pahiderm este ridicat dintr-un şanţ cu ajutorul unei macarale.

TRAFFIC: Elephants on the motorway! Lorry crashed. Elephants enjoying the scenery. A30 motorway near Albacete closed southbound. Via @PoliciaAlbacete pic.twitter.com/eprOZIK0ey

Garda Civilă a publicat pe Twitter o fotografie în care se observă un angajat în uniformă care stă în faţa a două dintre animalele libere. “Camarazii noştri din trafic de azi din Albacete având grijă de nişte elefanţi, victime ale unui accident în Pozo Canada (din păcate, unul dintre pahiderme a murit)”.

A CIRCUS ELEPHANT DIES & 2 INJURED IN ACCIDENT IN #SPAIN. A horrible accident forced to cut traffic on A-30, on its way through the town of Pozo Cañada Albacete. A truck carrying 5 elephants from a circus turned over & the animals were left loose in the road. #EndCircuses 🚫🐘 pic.twitter.com/Z0ZMNJGJcd