Un camion plin cu mere, inmatriculat in Republica Moldova s-a rasturnat in Romania: soferul a incerca sa evite impactul cu un microbuz - VIDEO

SOFER: “El venea din fata si am vrut sa-l evit. Si aiat la ce s-a ajuns.”

Accidentul a avut loc ieri dupa-amiaza in apropiere de Iasi. In imaginile surprinse de un martor se vede cum vehiculul sta cu rotile in sus, iar tone de mere sunt imprastiate in padurea de langa sosea. Camionul a fost avariat, dar nimeni nu a fost ranit.