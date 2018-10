Un candidat la presedintia Georgiei, retinut de politie in timpul unui miting la care a impartit cateva tigari cu cannabis - VIDEO

Inconjurat de oameni, liderul opozitiei din Georgia, care vrea sa devina presedinte, a impartit tigari cu cannabis. Multimea a izbucnit in aplauze si l-a aclamat pe politician. In scurt timp, insa, si-au facut aparitia cativa politisti, care l-au luat pe Zurap Japaridze de maini si l-au dus la sector.

S-a intamplat in timpul unui miting pentru legalizarea consumului de cannabis. Candidatul la presedintia Georgiei a spus ca toti oamenii trebuie sa aiba dreptul sa cumpere si sa cultive marijuana. La doua ore de la retinere, politicianul a fost eliberat. Acum cateva zile, Canada a devenit al doilea stat din lume care legalizeaza consumul de cannabis in scop recreativ, dupa Uruguay, in 2013.