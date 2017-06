Un castel ca din poveste a aparut in Canada. Constructia imensa este inconjurata de turnuri si statui, construite din peste 2 milioane piese de lego - VIDEO

E ca si cum te-ai pomeni in epoca medievala, au spus primii oameni care au pasit pragul acestui castel. Este numit Legoland, toate lucrurile de aici fiind confectionate din lego. In imaginile filmate cu drona, castelul arata ca o jucarie.

Turnuri imense, ostasi cu sabii in maini si o priveliste de neuitat ii asteapta pe cei care vor intra in curte. Spectacolul insa incepe odata ce intri in cladire.

Castelul are camere de hotel, asa ca toti doritorii vor putea sa se cazeze pentru cateva zile aici. 61 de odai au fost pregatite pentru turisti.

O parte din ele sunt pentru oameni pasionati de magie, iar altele pentru cei care vor sa vada in jur cavaleri din evul mediu.

2 mln 100 de mii de piese lego au fost folosite pentru a confectiona statuile in forma de dragoni, personaje din filme sau desene animate, mese si scaune. O familie din 4 persoane va trebui sa scoata din buzunar aproape 600 de dolari pentru a petrece 2 zile in castelul Legoland.