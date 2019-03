Un cazinou din centrul orasului Pitesti a fost jefuit in mai putin de un minut. Hotii, care purtau cagule au reusit sa fure in jur de 40 de mii de roni, dupa ce i-au amenintat pe angajati cu un pistol si cu un topor - VIDEO

Din imagini se vede cum cei aflati in interior sunt luati prin surprindere de barbatii mascati. Unul dintre indivizi, cu un pistol in mana, se indreapta direct spre locul in care erau pastrati banii, in timp ce celalat suspect il imbranceste pe paznic.

Cristian ALDEA, ANGAJAT AL UNEI FIRME DE PAZA: „A fost pus pistolul la cap fetei, a fost trantita pe jos, toporul i-a fost pus la gat agentului de paza si au disparut. - Cat a durat totul? - In jur de douazeci si ceva de secunde.”

Un angajat al salii de jocuri de noroc a suferit un atac de panica, iar altul o contuzie. Ambii au primit ingrijiri medicale la fata locului.

Florin POPA, PURTATOR DE CUVANT AL IPJ ARGES: „Prin folosirea de amenintari au reusit sa sustraga de la angajatii punctului de lucru al cazinoului circa 40.000 lei.”

Dupa ce au luat cu ei echivalentul a peste 160 de mii de lei moldovenesti, indivizii au disparut fara urma. Politistii sunt acum in cautarea clor, misiunea fiind dificila intrucat hotii purtau cagule pe cap, iar imaginile surprinse de camere nu le sunt de mare folos.