Un centru comercial cu 17 etaje s-a prabusit in centrul Teheranului. Nu se stie cati oameni erau inauntru. VIDEO

Un imobil inalt din Teheran, cuprins de un incendiu, s-a surpat joi, iar numerosi pompieri luptau cu flacarile, insa era neclar imediat daca au fost prinse persoane inauntru in momentul surparii, relateaza The Associated Press, citata de News.ro. Cel putin 38 de persoane au fost ranite in incendiu, la cladirea Plasco, o structura emblematica din centrul capitalei iraniene, situata imediat la nord de bazar, au declarat pentru Irna oficiali . Pompieri luptau cu flacarile de mai multe ore, inainte de surpare. Era neclar daca membri ai echipelor de interventie sau alte persoane se aflau in cladire in momentul surparii. olitia i-a impiedicat pe comercianti si pe altii care voiau sa intre sa-si recupereze bunuri.

فرو ریختن ساختمان #پلاسکو در #تهران#آتش‌سوزی #حریق pic.twitter.com/AoqoEETMgy

— Vahid Online (@Vahid) January 19, 2017

Cladirea, cu 17 etaje, in care se afla inclusiv un centru comercial, era una dintre cele mai inalte din Teheran.

نمایی کامل از لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران pic.twitter.com/3nR9Tf9Glr

— زمستان ‏ِ آفتابی‏ (@zemestanaftabi) January 19, 2017

Un purtator de cuvant al pompierilor, Jalal Maleki, a declarat pentru televiziunea iraniana ca pompieri de la zece cazarmi de pompieri au intervenit la incendiu, semnalat joi dimineasa, la ora locala 8.00 (6.30, ora Moldovei).