Un centru comercial din Berlin a fost inchis din cauza unei serviete roz abandonate. Alerta a fost falsa - FOTO

UPDATE Alerta a fost ridicata, iar centrul comercial a fost redeschis, conform presei locale.

Motivul alertei nu a fost confirmat inca, scrie Reuters. Sky News scrie ca ar fi vorba despre un colet suspect.

Politia din Berlin a anuntat pe Twitter ca ofiterii investigheaza situatia suspecta si cere localnicilor sa aiba rabdare.

"Am inchis strada din cauza unui obiect suspect", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei din Berlin, adaugand ca situatia nu este legata de atacul terorist care a avut loc luni in targul de Craciun.

Conform ziarului german BZ, o servieta din plastic roz a fost gasita in centrul comercial Schoehauser Allee Arcaden, din centrul Berlinului. Politistii nu au reusit sa-i gaseasca proprietarul, asa ca zona a fost evacuata si incercuita. O echipa de genisti a venit de urgenta si investigheaza.

Tagesspiegel newspaper: underground trains not running in Prenzlauer Berg in Berlin and shopping centre closed after suspicious object found

Potrivit AFP, mai multe operatiuni ale politiei sunt in curs de desfasurare joi in Germania.

''Sunt intreprinse evident cercetari si investigatii in ansamblul tarii'', in cadrul anchetei lansate dupa atentatul cu un camion, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Parchetului antiterorist.

