Un centru comercial din Sankt Petersburg a luat foc. 100 de oameni, evacuati. Flacarile au atins o suprafata de cinci mii de metri patrati - VIDEO

Pompierii au fost alertati in primele ore ale acestei dimineti despre incendiul produs in interiorul unui magazin din Sankt Petersburg. Potrivit presei ruse, focul a izbucnit in zona acoperisului incaperii, astfel ca au fost activate sistemele de alarma si de stingere automata a incendiului. In jur de o suta de oameni, intre care atat cumparatori cat si angajati, au fost evacuati.

Toti oamenii, angajatii magazinului Lenta se afla in strada, toti sunt fara haine groase. Nimeni nu i-a dus undeva, unde ar putea sa se incalzeasca.

Flacarile s-au raspandit rapid in cladirea magazinului, atingand o suprafata de 4800 de metri patrati. La fata locului au ajuns 12 autospeciale si 54 de pompieri.

Incendiul a fost deja stins, iar angajati ai Ministerului rus pentru situatii exceptionale au inceput sa cerceteze locul incidentului. Deocamdata nu este clara cauza izbucnirii focului, insa una dintre versiuni ar fi nerespectarea normelor de siguranta.