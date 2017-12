Un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba: zece oameni, raniti. Putin: "Banditii trebuie lichidati pe loc" - VIDEO

Anchetatorii analizeaza imaginile de pe camerele de supraveghere si presupun ca acest barbat a dus dispozitivul explozibil in centrul comercial. Suspectul a intrat in magazin cu un rucsac pe umar si s-a indreptat spre dulapul pentru bagaje de la intrarea in supermarket. A lasat acolo rucsacul, iar apoi s-a facut nevazut.

Peste cateva minute s-a produs explozia. Individul este cautat acum de politisti. Explozia a fost provocata o de o bomba improvizata, impachetata cu bucati de metal, cu o forta echivalenta cu 200 de grame de trotil.In urma deflagratiei, geamurile magazinului s-au spart, iar vitrinele au fost avariate.

”Am vazut ca veneau foarte multe ambulante, masini de pompieri si de politie. Mi-a fost frica pentru ca in luna aprilie a mai fost o explozie. Iar primul gand a fost: “Sa nu dea Domnul sa fie un nou atac terorist”.

13 persoane au fost ranite, potrivit bilanului anuntat astazi de oficiali. Opt oameni raman internati in spital.

”O femeie avea fata plina de sange, iar un barbat schiopata.”

Initial, anchetatorii au deschis o ancheta pentru tentativa de omor, insa astazi, Vladimir Putin a calificat explozia drept un atac terorist.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Stiti ca ieri in Sankt Petersburg a fost comis un act terorist, iar recent, Serviciul Federal de Securitate a dejucat inca un atac terorist.”

Presedintele rus a dat ordin ca in astfel de cazuri, teroristii sa fie lichidati pe loc.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Am dat indicatii Serviciului Federal de Securitate sa actioneze conform legii la retinerea suspectilor. Dar, atunci cand apare riscul pentru viata si sanatatea colaboratorilor nostri, trebuie sa actioneze decisiv. Nimeni nu trebuie luat ostatic, banditii trebuie lichidati pe loc.”

In luna aprilie, un atentat cu bomba la metroul din Sankt Petersburg facut 14 morti.