Un centru de plasament pentru minori din Guatemala a fost cuprins de flacari. Cel putin 22 de fete si-au pierdut viata si alte 40 sunt ranite - VIDEO

Incendiul a izbucnit in camera unde traiau mai multe fete. Unele surse spun ca focul a fost provocat intentionat, cand cineva a dat foc unei saltele. In acest mod, tinerele ar fi vrut sa protesteze fata de conditiile proaste in care traiesc si abuzurile fizice la care ar fi fost supuse.

Incendiul s-a raspandit rapid si a ucis pe loc 19 fete. Alte trei au murit la spital din cauza arsurilor grave. Politia a incercuit cladirea si nu a permis rudelor victimelor sa se apropie.

”Vreau doar să-mi întoarcă fata înapoi.”

”Mai mult de 25 de persoane au suferit arsuri de primul, al doilea şi al treilea grad. Ele au fost duse la spitalul San Juan de Dios.”

Presedintele tarii a decretat trei zile de doliu national. Centrul de plasament avea in grija minori, care au fost abuzati, implicati in trafic de fiinte umane sau abandonati de parinti. Acum o zi, politia intervenise in urma unei revolte. Atunci, aproximativ 60 de adolescenti au fugit, pentru ca ar fi fost abuzati fizic sau sexual.