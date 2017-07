Un cercetator din Japonia a inventat o pereche de pantofi "digitali" Ce stiu sa faca si la ce pret ajung

Pantofii, botezati Orphe, isi dezvaluie farmecul in intuneric. Fiecare are 50 de leduri, care reactioneaza independent unul de altul la indicatiile primite din partea unei aplicatii care poate fi instalata pe telefonul mobil.

Yuya Kikukawa, director si fondator al NNF: "Daca apesi aici poti alege un profil. Schimbi combinatiile de culori si alegi un fond sonor. Daca alegi un profil marin, auzi valurile marii."

Ledurile isi schimba culoarea atunci cand purtatorul primeste un mesaj text sau un email pe telefon. Incaltarile il pot ajuta pe care care le poarta sa se orienteze in oras, luminand pe partea stanga sau pe dreapta, in functie de directia in care trebuie sa mearga.

Yuya Kikukawa, director si fondator al NNF: "In interior avem trei senzori: un accelerometru, un giroscop si o busola. Acesti pantofi sunt conectati la computer si putem masura cu precizie viteza de deplasare, unghiul de deplasare."

Pantofii inteligenti au fost inventati de un inginer din Japonia. Dupa luni de cercetari, a reusit sa creeze un prototip. Incaltarile au avut priza la public, asa ca inginerul a lansat o campanie de strangere de fonduri pe internet. A adunat de doua ori cat isi propusese: 110 mii de dolari, bani cu care a lansat productia in editie limitata.

Desi o pereche costa in jur de 400 de dolari, clientii nu s-au lasat asteptati.

Client: "Cand ii port, zilele parca sunt mai distractive. Au fost scumpi, dar au meritat."

Compania, care a colaborat cu specialisti din domeniul modei pentru a crea incaltari rezistente si comode vrea, in viitor, sa dezvolte si o aplicatie de fitness care sa comunice cu pantofii.