Un cimitir in care au fost ingropati "giganti" in urma cu 5.000 de ani a fost descoperit de arheologi in estul Chinei - FOTO

Barbatii ale caror oase au fost descoperite in satul Jiaojia din apropierea orasului Jinan din provincia Shandong, aveau inaltimea de 1,8 metri, ceea ce, prin comparatie cu datele despre oamenii care au trait in acea epoca, este cu mult peste medie.

Unul dintre cei ingropati in cimitirul antic avea o inaltime de 1,9 metri.

”Vorbim bazandu-ne pe structura oaselor. Pe cand traia, inaltimea omului cu siguranta ar fi depasit 1,9 metri”, a spus Fang Hui de la Universitatea Shandong pentru China Daily.

Arheologii spun ca mormintele de dimensiuni mari denota faptul ca erau considerati oameni puternici, care aveau acces la hrana mai buna decat o persoana obisnuita.

In prezent, barbatii in varsta de 18 ani care traiesc in regiune au o inaltime medie de 1,75 metri, mai mare decat media nationala, de 1,72 metri.

In acelasi sit, arheologii au descoperit mai multe artefacte din cultura Longshan, recunoscuta pentru ceramica neagra specifica din perioada Neolitica.

Ei au inceput sa sape anul trecut ruine a ceea ce s-au dovedit a fi 104 case, 205 morminte si 20 de altare de sacrificiu.

