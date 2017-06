Un colonel din cadrul serviciilor de informatii ucrainene a fost asasinat. Mercedesul sau a fost aruncat in aer pe o strada din Kiev - VIDEO

Momentul in care masina sare in aer a fost surprins de o camera de supraveghere. Din imagini se vede un nor gros de fum. Deocamdata nu se stie ce fel de dispozitiv explozibil a fost plasat in automobilul care a explodat din mers. Deflagratia a fost extrem de puternica, iar bucati din masina s-au imprastiat pe zeci de metri.

Asta este tot ce a mai ramas din Mercedes. Explozia a ranit si un trecator, care a fost dus la spital, in timp ce zona era incercuita de politisti.

Artiom SEVCENKO, PURTATOR DE CUVANT MINISTERUL DE INTERNE: "Poliţia din Kiev a deschis o anchetă pentru un act terorist, în urma căruia o persoană a murit."

Victima este un comandat al trupelor speciale ale Directiei de informatii a armatei ucrainene. Maxim Sapoval avea 39 de ani si avea in subordinea sa un batalion, care participa activ la luptele din estul tarii. Autoritatile ucrainene nu vorbesc deocamdata despre suspecti. Presa ucraineana scrie ca Sapoval ar fi fost seful pazei, fostului deputat rus, Denis Voronenko, impuscat recent la Kiev.

Informatia insa nu a fost confirmata oficial. Numarul incidentelor cu dispozitive explozive a crescut, in contextul razboiului din estul tarii. Ultimul incident major a avut loc la Kiev in iulie, cand un celebru jurnalist de investigatii, Pavel Seremet, a fost asasinat prin detonarea unui dispozitiv exploziv la bordul masinii sale.