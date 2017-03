Un concert rock s-a incheiat tragic in Argentina: Doi tineri au murit, iar alte 12 persoane au ajuns la spital dupa ce au fost calcate in picioare de multimea venita la spectacol - VIDEO

"Şi-a pierdut cineva cunoştinţa? Ce se întâmplă acolo? Sunt oameni jos, la pământ. Securitatea! Ridicaţi-i, vă rog, trebuie să-i scoateţi de aici!"

Solistul formatiei, care se afla in acel moment pe scena, a observat ca ceva se intampla in multime si a oprit concertul. S-a intamplat in timpul unui spectacol in aer liber, la care au venit 300 de mii de oameni. Multimea a inceput sa se imbulzeasca, iar cateva persoane au cazut si au fost calcate in picioare.

Doi oameni au murit pe loc. Alte 12 persoane care au nimerit in busculada au fost grav ranite, iar medicii ajunsi la fata locului le-au trasportat la spital. Cei veniti spun ca de obicei la asemenea concerte erau de doua ori mai putini spectatori si ca de vina ar fi organizatorii, care au lasat sa treaca prea multa lume. Presedintele Argentinei a transmis condoleante familiilor indurerate, dar a cerut autoritatilor sa investigheze acest caz.