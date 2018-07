Un controversat primar din Filipine a fost ucis in timpul unei ceremonii de arborare a drapelului. Sustinator fervent al campaniei anti-drog, acesta a fost impuscat mortal de un lunetist - VIDEO

Moartea primarului a fost surprinsa intr-o filmare. In imagini, Antonio Halili asista la ceremonia de arborare a drapelului alaturi de alti oficiali guvernamentali, in timp ce oamenii prezenti canta imnul national.

In timp ce camera filmeaza un alt grup de persoane, se aude o impuscatura. Dupa ce Halili a cazut secerat, in multimea adunata la eveniment s-a declansat panica. Garzile de corp ale primarului au deschis focul in directia de unde s-a auzit impuscatura.

Lunetistul a folosit o pusca de calibru mare, o M-14 sau M-16.La mai putin de o ora de la asasinat, Antonio Halili a fost declarat mort.O sursa din guvernul filipinez a precizat presei ca primarul primise anterior amenintari cu moartea din cauza agendei sale politice anti-drog.

Acum doi ani el a impus persoanele suspectate de trafic de droguri sa mearga prin oras intr-un “mars al rusinii”.