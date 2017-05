Incident in Anglia. Un copil de 14 luni s-a blocat in masina mamei si radea in timp ce 5 pompieri incercau disperati sa-l salveze

Brandon se afla la cumparaturi cu mama lui. Femeia l-a lasat pe scaunul din spate al masinii pentru a pune cumparaturile in portbagaj, insa Brandon a reusit performanta de a se incuia in autovehicul, relateaza CBS News.

"Am lasat cheile in portbagaj dupa ce am descarcat cumparaturile. Am inchis si cand m-am intors sa intru in masina am vazut ca Brandon a ajuns pe scaunul din fata si s-a blocat inauntru" a povestit ea.

Un trecator a sunat la pompieri. Au venit cinci, insa nu au vrut sa distruga masina asa ca initial s-au chinuit sa deschida usa fara sa sparga geamul. In tot acest timp Brandon zambea strengareste din interior.

Lucrurile au luat o intorsatura dramatica in momentul in care a gasit o moneda si a bagat-o in gura. Pompierii au intervenit in forta si au spart geamul pentru a-l salva pe copil.

Pozele surprinse de mama s-au viralizat dupa ce au fost postate pe Facebook.