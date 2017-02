Un criminal, condamnat la 30 de ani de inchisoare, liber pe strazile din Liverpool. Cum a evadat, ajutat de doi barbati

Shaun efectua un control medical la Spitalul Universitar Aintree, in momentul in care alti doi barbati au dat buzna in camera in care se afla si i-au amenintat pe politisti cu un pistol si cu cutitul, relateaza The Independent.

Din fericire niciunul dintre jandarmi nu a fost ranit, dar puscariasul a reusit sa fuga, parasind locul impreuna cu cei doi amici intr-un autoturism marca Volvo de culoare aurie. Politia a demarat urgent masurile pentru a-l prinde pe fugar. Oamenii au fost sfatuiti sa nu incerce sa il abordeze daca il vad deoarece este extrem de periculos si posibil inarmat.

Walmsley are in jur de 1,8 metri, par saten inchis si ochi albastri. In mai 2014 el l-a ucis pe Anthony Duffy, un dealer de cannabis si cocaina, cu 28 de lovituri brutale de cutit, pentru ca ar fi incercat sa fure droguri in valoare de 60.000 de lire. In iunie anul urmator a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare.