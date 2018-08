Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in nordul Venezuelei. Acesta a fost resimtit si in capitala unde mai multe cladiri s-au clatinat - VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in nordul Venezuelei. Acesta a fost resimtit si in capitala unde mai multe cladiri s-au clatinat. Pana acum nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale. Centrul american pentru Tsunami din Pacific a anuntat ca se pot produce valuri mici in apropierea coastelor unde cutremurul si-a avut epicentrul.