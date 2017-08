Un cutremur de 4 grade pe Richter a zguduit insula italiana Ischia, destinatie populara printre turisti. Doi oameni au murit, aproape 40 au fost raniti, iar cativa sunt dati disparuti - VIDEO

”Linişte, linişte. Bravo!”

Salvatorii italieni au reusit sa-l salveze pe acest bebelus de numai sapte luni si sa-l readuca in bratele mamei sale. Dupa asta, echipele de interventie au facut eforturi ca sa ajunga si la cei doi frati mai mari ai copilasului, doi baieti de 3 si 5 ani. Primul la suprafata fusese scos insa tatal acestora.

Cutremurul a zguduit insula Ischia in jurul orei locale 21, cand restaurantele erau inca pline de oameni, iar magazinele erau deschise. Seismologii au anuntat initial o magnitudine de 3,6 pe care au revizuit-o apoi la 4 si spun ca epicentrul a fost in apele insulei, la o adancime de 5 kilometri.

Angelo BORRELI, SEFUL SERVICIULUI PROTECTIEI CIVILE: ”Ieri în jurul orei 20:57 a avut loc un cutremur de 4 grade, care a fost urmat de 14 replici.”

Autoritatile au anuntat ca mai multe cladiri si o biserica s-au prabusit. Insula este foarte populata in aceasta perioada si atat turistii, cat si localnicii au iesit speriati pe strazi. Multi nu au mai vrut sa intre in case, de teama, iar o parte dintre turisti si-au incarcat bagajele in masini si au asteptat in port sa se imbarce pe feribot ca sa ajunga cat mai repede la Napoli.

Angelo BORRELI, SEFUL PROTECTIEI CIVILE: ”Am pregătit un feribot pentru o mie de persoane la Casamicciola, două feriboturi pentru 650 de oameni din portul Ischia, pregătit să ia oamenii care au fost afectaţi de cutremur.”

Operatiunile de cautare au continuat toata ziua, fiind mobilizati sute de salvatori, ajutati de caini. Seismul de aseara s-a produs cu doar doua zile inainte de implinirea unui an de la cutremurul catastrofal de vara trecuta din centrul Italiei, care a ucis aproape 300 de oameni.