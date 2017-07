Un cutremur puternic a zguduit Turcia si Grecia. Doi straini au murit, iar 200 de persoane au fost ranite. Ministerul de Externe de la Chisinau spune ca printre victime nu sunt moldoveni - VIDEO

Cand au simtit ca li se misca pamantul sub picioare, acesti oameni au inceput sa fuga ingroziti. Desi era trecuta de ora unu si jumatate noaptea, multi localnici si turisti se aflau in localuri, unii insotiti de bebelusi in carucioare. Pe strazi s-a instalat panica, mai ales cand oamenii au vazut ca seismul a provocat un mic val tsunami.

Epicentrul seismului a fost localizat la o adancime mica, la numai 10 kilometri, intre insula elena Kos si statitiunea turceasca Bodrum. Mai multe camere de supraveghere au surprins momentul cand pamantul este zguduit.

Dimineata, centrul vechi al insulei Kos arata ca dupa explozii, cu pietre si sticle imprastiate pe strazi. Numeroase cladiri au fost avariate, iar pe strazi au aparut fisuri.

”E trist să aud cât de mulţi au fost răniţi, mulţi tineri, unii veniţi poate în prima lor vacanţă.”

In insula elena, doi turisti au murit. Alte cateva persoane au suferit traumatisme. Autoritatile au trimis elicoptere pentru a-i transporta la spital pe cei raniti grav. Cutremurul i-a scos in strada pe localnici si turistii din ambele regiuni.

Multi nu au avut curajul sa stea in camere asa ca au petrecut restul noptii sub cerul liber. Au dormit pe sezlonguri, in hamace, ori direct pe jos, inveliti cu paturi. Din cauza seismului, doua zboruri care ar fi trebuit sa plece de la Atena spre Kos au fost anulate, iar cursele de feribot au fost suspendate.