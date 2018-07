Cutremur puternic in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica: cel putin 14 persoane si-au pierdut viata, iar peste 160 au fost ranite - VIDEO

Un cutremur puternic s-a produs astazi dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade pe Rihter si-au pierdut viata cel putin 14 persoane, iar peste 160 au fost ranite. Cutremurul a provocat o pana de curent in partea nordica a insulei, iar zeci de cladiri au fost distruse.