Un deputat din Slovenia si-a dat demisia dupa ce a furat un sandvici dintr-un magazin. Darii Kraicici spune ca s-a enervat pe angajatii care vorbeau intre ei fara sa-i dea atentie - VIDEO

S-a intors insa mai tarziu si a achitat. Politicianul, in varsta de 54 de ani, a povestit despre cele intamplate colegilor din parlament. Toti au ras, iar peste o zi, seful partidului din care facea parte, l-a condamnat pentru gestul sau. Asa ca deputatul, ales in parlament in septembrie 2018 a scris cererea si a plecat.