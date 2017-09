Este vorba despre un barbat, de 40 de ani, care s-a stins inainte de venirea medicilor. Au ajuns la spital alti 2 barbati, de 32 si 37 de ani. Deputatul a fost retinut de politisti, iar in baza acestui caz a fost initiat un dosar penal. Accidentul a provocat un adevarat scandal, iar familia celui decedat a ajuns in atentia presei locale. Oamenii se tem ca, cel mai probabil, deputatul va ramane in libertate.