Un distrugator american si un petrolier s-au ciocnit in larg. 10 marinari disparuti

Distrugatorul lansator de rachete USS John S. McCain a intrat in coliziune cu nava comerciala Alnic MC la est de Singapore si in apropiere de Stramtoarea Malacca, in primele ore ale diminetii de luni, a precizat Marina americana (US Navy) intr-un comunicat, adaugând ca cinci marinari au fost raniti.

”Primele rapoarte indica faptul ca USS John S. McCain a suferit avarii la babord, in spate”, se arata in comunicat.

”Zece marinari sunt dati disparuti, iar cinci au fost raniti. Operatiuni de cautare sunt in curs, in coordonare cu autoritatile locale. Amploarea pagubelor si ranirii personalului sunt pe cale sa fie examinate.

Incidentul va face obiectul unor investigatii”, mai precizeaza US Navy.

Remorchere, un elicopter şi nave aparţinând Pazei de Coastă participau la operaţiuni de salvare, iar avioane americane sunt de asemenea implicate, potrivit aceleiaşi surse.

Distrugătorul se îndrepta către portul Singapore în momentul coliziunii, care a avut loc luni la ora locală 5.24 (0.24, ora României), potrivit US Navy.

Cealaltă navă implicată în coliziune este un petrolier sub pavilionul Liberiei, folosită la transportarea petrolului şi produselor chimice, de 30.000 de tone, potrivit site-ului specializat în industrie Marine Traffic.

