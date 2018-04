Un DJ grec a aterizat cu un elicopter in parcarea unui club de pe litoralul romanesc, iar la scurt timp dupa ce aparatul de zbor a ajuns la sol, o rafala de vant l-a ridicat - VIDEO

In imaginile postate pe Facebook se poate vedea cum elicopterul aterizeaza in parcarea din Mamaia, iar clientii se pregatesc sa coboare. Brusc insa, aparatul de zbor se ridica de la sol, iar persoana care deschisese usa se sperie si se retrage cativa metri in spate.

Din fericire, pilotul a reusit sa stabilizeze elicopterul. Acesta a explicat ca a fost ridicat de la sol din cauza unei rafale de vant si ca a sesizat pericolul si a intervenit rapid. Aterizarea a facut ca in jur sa fie azvarlite placi de rigips, iar un taximetrist a fost lovit. Aparatul de zbor, un elicopter Airbus Colibri, a fost inchiriat de reprezentantii unui club din nordul statiunii Mamaia pentru a-l pe aduce pe Antonis Remos, un DJ din Mikonos.

Compania care detine elicopterul sustine ca zborul si aterizarea au avut aprobare. Pilotul are 30 de ani de experienta, a stat la mansa migurilor si a participat la evenimente aeronautice de acrobatie. De aceea a reusit sa stapaneasca situatia.