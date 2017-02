Un drapel imens al UE a aparut in centrul Bucurestiului. Zeci de oameni au iesit in strada, pentru a continua protestele, prin care cer demisia Guvernului - VIDEO

Protestatarii s-au adunat si aseara in Piata Victoriei. In jurul orei 21, cu telefoane in maini si hartie, oamenii au format steagul Uniunii Europene. Dupa acel moment, manifestatia a continuat. Oamenii spun ca mesajele lor au ramas neschimbate. Ei vor demisia Guvernului. Ideea de a forma steagul Uniunii Europene a aparut, dupa ce acum 2 spatamani un tricolor uman a prins viata in Piata Victoriei.