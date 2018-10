Un elev timid, pasionat de arme si de criminalii in serie - asa il descrie presa rusa pe tanarul de 18 ani, autorul masacrului de la scoala din Crimeea. Si-a cumparat 150 de cartuse pe care le-a tras in colegi si profesori - VIDEO

Vladislav Roslyakov, era elev din 2015 la Colegiul Politehnic din Kerci, Crimeea. Martorii tragediei spun ca ieri, tanarul a ajuns la scoala la pranz avand la el doua rucsacuri. A urcat la etajul 2, si-a salutat calm colegii, a lasat un rucsac in cantina, unde ulterior urma sa explodeze bomba, apoi a inceput sa traga dintr-o arma de vanatoare.

DIRECTOAREA SCOLII: “Alergau la etajul doi, deschideau cabinete si ucideau pe cine puteau.”

Cand i s-au terminat gloantele, agresorul a detonat o bomba artizanala din cantina scolii. Camerele de supraveghere l-au surprins cu arma in mana in timp ce cobora scarile, o imagine care a amintit presei ruse de Eric Harris, unul dintre autorii masacrului de la liceul Columbine din Statele Unite, soldat cu xx morti. De altfel jurnalistii rusi au remarcat ca Vladislav s-a imbracat aproximativ la fel ca Harris, in pantaloni negri si tricou alb. O alta asemanare este faptul ca in ambele cazuri, bombele au fost plasate in cantina.

Potrivit colegilor, Vladislav Roslyakov era un baiat retras, nu era violent, nu comunica si nu-i placea sa invete pentru ca ii displaceau profesorii neprietenosi din liceu, pe care ar fi vrut sa se razbune, noteaza presa rusa. Baiatul timid a renuntat din 2014 la toate conturile de pe retelele de socializare. Unul dintre prietenii asasinului a povestit ca acesta purta la el de ani de zile un cutit sub haine si avea o arma de vanatoare. Primise recent permis de port arma, iar inainte de atac si-a cumparat 150 de cartuse. Dupa tragedie, cadavrul sau a fost gasit in biblioteca colegiului, unde tanarul s-a sinucis.

Parintii lui sunt divortati. El locuia cu mama sa, care lucreaza asistenta medicala. Presa din Rusia scrie ca dupa atac, ea a tratat victimele acestuia, fara a sti ca oamenii au fost raniti de propriul sau fiu. Politia i-a audiat pe ambii parinti ai lui Roslyakov. Atacul armat, insotit de o explozie a unei bombe, s-a produs ieri dimineata intr-un colegiu din estul regiunii Crimeea. Au fost ucise 21 persoane, 5 profesori si 16 elevi, intre cate mai multi minori. Alti 50 de oameni s-au ales cu rani.