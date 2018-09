Un elicopter moldovenesc, contractat de NATO, s-a prabusit in Afganistan: 12 persoane au murit. Detalii de la Autoritatea Aeronautica a Republicii Moldova

Un elicopter moldovenesc, contractat de NATO, s-a prabusit in Afganistan, in apropiere de o baza militara, in aceasta dimineata. Un pilot strain si doi militari afgani au murit, noteaza New York Times. Intre timp, Autoritatea Aeronautica a Republicii Moldova a emis un comunicat prin care anunta ca 12 persoane - 2 membri ai echipajului si 10 pasageri, au murit.