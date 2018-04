Un elicopter cu sase persoane la bord s-a prabusit in Habarovsk, in timpul unui zbor de antrenament. Toti membrii echipajului au murit - VIDEO

“Elicopterul zbura, a agatat acest turn, fiind ceata si a cazut. Acum arde, se aud explozii.”

Acestea sunt primele imagini cu aeronova imediat dupa prabusire, filmate de un localnic. In departare se vede un nor gros de fum, dar si o ceata densa.

Elicopterul de tip MI 8, detinut de o companie aeriana locala, s-a prabusit pe o strada, fara a face pagube la sol. Imediat la fata locului au fost chemati oamenii legii, cateva amubulante, dar si pompierii care mai intai au localizat incendiul.

Daria NEMTSEVA, REPREZENTANT COMITETUL DE ANCHETA: "Comitetul de ancheta are trei versiuni, o greseala de pilotaj, o defectiune la aparatul de zbor, dar si conditiile meteo nefavorabile.”

Presa rusa scrie ca bucati din aeronava au fost aruncate pe o raza de apropximativ un kilometru. A fost deschisa o ancheta pentru a afla din ce cauza s-a intamplat totul. Accidentele aviatice, implicand cel mai des elicoptere, sunt frecvente in Siberia si Extremul Orient rus.

In noiembrie 2017, sase persoane au fost ucise dupa prabusirea unui avion de mici dimensiuni in timpul manevrelor de aterizare, in regiunea Habarovsk. In 2015, un accident similar a facut 15 morti in apropierea orasului siberian Igarka.