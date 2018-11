Un elicopter militar s-a prabusit in Istanbul. Patru persoane au murit - FOTO

Momentan nu este cunoscută cauza producerii accidentului aviatic, scrie rt.com.

Aeronava s-a prăbuşit în timp ce zbura peste Sancaktepe, un cartier din estul oraşului Istanbul, potrivit mass-mediei locale. Patru membri ai echipajului murit şi unul a fost grav rănit.

Elicopterul era un model UH-1 construit în SUA şi pus în funcţiune încă din timpul războiului din Vietnam.

