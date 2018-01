Un elicopter s-a prabusit peste o casa din California: 3 morti - VIDEO

Comunitatea din California este de-a dreptul şocată de cele petrecute. Un elicopter de tip Robinson R44 s-a prăbuşit peste o casă, scrie ABC News.

“Eram la etaj şi, dintr-o dată, casa a început să se cutremure şi m-am gândit: Doamne, este un cutremur ”, a mărturisit Marian Michaels, care locuieşte în apropierea casei afectate.

La bordul aeronavei se aflau patru persoane, iar cei răniţi au fost transportaţi de urgenţă la spital, unde au primit îngrijiri medicale.

Roger Johnson lucra în garaj atunci când a auzit un zgomot foarte puternic.

Three people killed, two injured after helicopter crashes into Southern California home. Authorities say the victims include four people onboard and one person on the ground. https://t.co/1YaQ8opg11 pic.twitter.com/VQBzTGQWTe