Un englez a cumparat de pe eBay un tanc cu 30.000 de lire, dar cand a desfacut rezervorul a avut o surpriza. A gasit o avere

Nick Mead, in varsta de 55 de ani, restaura tancul rusesc T54/69, cand a gasit in rezervor lingouri de aur in valoare de aproximativ doua milioane de lire sterline. El s-a filmat in timp ce a desfacut rezervorul in caz ca ar fi gasit arme sau explozibil si ar fi trebuit sa le arate genistilor, conform Metro

Man buys tank for £30,000 and finds £2,000,000 of gold inside https://t.co/xSBSThmYbg

— Metro (@MetroUK) April 11, 2017

Totusi, in loc de asta arme sau materiale explosive, barbatul a gasit 5 lingouri de aur care ar fi cantarit aproximativ cinci kilograme si jumatate, iar valorea lor cumulata se preconizeaza ca ar fi 2 milioane de lire sterline.

“Nu am stiut ce sa fac. Nu poti sa mergi cu 5 lingouri de aur sa incerci sa le vinzi fara ca cineva sa iti puna cateva intrebari, de aceea am chemat politistii”, a declarat barbatul pentru The Sun.

El presupune ca aurul a fost furat de soldatii irakieni in Kuwait, in timpul Razboiului din Golf, la inceputul anilor ’90. Lingourile au fost ridicate de catre autoritati pentru a fi analizate. Mead a primit o chitanta pe care a pastrat-o intr-un seif.

Chiar daca nu va putea pastra lingourile, Nick a spus ca “macar imi va ramane tancul”.